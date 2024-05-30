"الجوهرة" يحتضن ثامن نهائيات كأس الملك

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يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الجمعة النهائي الثامن لبطولة كأس الملك الذي سيجمع طرفي ديربي الرياض الهلال والنصر.

ويتنافس الهلال والنصر على آخر بطولات الموسم بعدما فاز ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر، فيما فاز الآخر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

افتتح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قبل 10 أعوام، وكانت المواجهة في نهائي كأس الملك آنذاك بين الشباب والأهلي، فاز فيها الفريق العاصمي بثلاثية نظيفة.

وفي العام اللاحق، تواجه الهلال والنصر في النهائي لثاني مرة في مدينة جدة، بعد لقاء 1989 في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، وتوج الفريق الأزرق بطلاً للبطولة في 2015 بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وحقق أهلي جدة ثلاثية موسم 2015-2016، في نهائي كأس الملك فاز على النصر الذي عدل هدف السوري عمر السومة بهدف أحمد الفريدي إلا أن الأول عاد مجدداً وأحرز هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

ولم يقف الحظ مع الأهلي في النسخة اللاحقة بعدما واجه الهلال في النهائي على الملعب نفسه وخسر 3-2، كان مسجلوها السوري عمر خربين ومحمد جحفلي والبرازيلي كارلوس إدواردو، بينما أحرز هدفي الأهلي معتز هوساوي وعمر السومة.

وكان نهائي الاتحاد والفيصلي في النسخة اللاحقة آخر مباريات نهائي أقيمت في الملعب نفسه، إذ نقلت مباراتا النسختين التاليتين إلى ستاد الملك فهد الدولي في الرياض. وحقق الاتحاد بطولة 2018 في الأشواط الإضافية، إذ تقدم في اللقاء بهدف عبدالرحمن الغامدي قبل أن يسجل سعيد الربيعي هدف التعادل في الدقيقة الثانية والتسعين، ليحرز لاحقا ربيع سفياني وعبدالعزيز العرياني هدفين يعلنان فوز الفريق الغربي بالبطولة.

وعادت مباريات نهائي كأس الملك إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في النسخة قبل الماضية التي حسمها الفيحاء لصالحه على الهلال عندما أنهى الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لمثله ليتوج للمرة الأولى في تاريخه بتلك البطولة بركلات الترجيح.

وتوج الهلال بآخر بطولاته في كأس الملك على الملعب نفسه في النسخة الماضية حينما تعادل مع الوحدة 1 - 1 إلى انتهاء الأشواط الإضافية وحسم اللقب عن طريق الركلات الترجيحية.