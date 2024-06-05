ليفربول يقرر استبدال نجمه صلاح بـ"لاعب صائم"

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كشفت تقارير صحفية بريطانية يوم الأربعاء أن ليفربول الإنجليزي يفكر في التعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لخلافة محمد صلاح جناح الفريق الذي لم يتأكد استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول الصيف الماضي، لكنه بقي في صفوف الفريق بنهاية المطاف، ومع بدء النادي حقبة جديدة بقيادة المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت فإن مستقبله لا يزال غير واضح حتى الآن رغم تبقي موسم في عقده مع الفريق

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول تلقى الضوء الأخضر للتفاوض مع كييزا الذي تقدر قيمته بـ 25 مليون جنيه إسترليني في ظل تبقي موسماً واحدًا في عقده مع ناديه، لخلافة صلاح في صفوف الفريق.

ولا يعتبر كييزا ضمن خطط تياغو موتا الذي يقترب من يتولى تدريب يوفنتوس رسمياً خلفاً لماسيمليانو أليغري الذي أقيل عقب موسم مخيب للآمال رغم التتويج بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، كما يرحب النادي ببيع اللاعب لأسباب مالية.

وقال كييزا عن مستقبله: ناقشت مسألة تجديدي مع المسؤولين، سنجلس مجددا لمناقشة المشروع، أود البقاء في هذا النادي الكبير وإعادته إلى المكانة التي ينتمي إليها.

ولا تبدو مساهمات كييزا التهديفية مقنعة ولا تعد قريبة من أرقام صلاح، إذ سجل 32 هدفاً في 131 مباراة منذ انضمامه لصفوف يوفنتوس في 2020.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً بالانتقال لصفوف ليفربول في 2021، إذ ذكرت تقارير حينها أن النادي الإنجليزي قدم عرضا بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم المنصرم برصيد 25 هدفاً وبفارق 7 أهداف عن الوصيف داروين نونيز إذ حقق الفريق لقب بطل كأس الرابطة الإنجليزية بينما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري وودع الدوري الأوروبي من ربع النهائي على يد أتالانتا.