موراتا يهرب من إسبانيا إلى ميلان

1 دقيقة للقراءة

اقترب ألفارو موراتا قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم من الانضمام لفريق ميلان الإيطالي، وذلك بعد نهاية كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.



وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن موراتا (31 عاماً) يعتزم الانتقال من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 2027.



وسبق أن اشتكى ألفارو من الانتقادات التي يواجهها في إسبانيا، واصفاً جماهير الأخيرة بأنهم لا يحترمون أي شخص.

مادة اعلانية

ولعب موراتا لريال مدريد في فترتين، ويوفنتوس فترتين، وأتلتيكو مدريد فترتين، وتشيلسي.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق نقاط كبير، خلف جاره وغريمه التقليد إنتر ميلان.