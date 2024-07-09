مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
موراتا أتلتيكو غريزمان
موراتالعب في إيطاليا من قبل مع يوفنتوس

موراتا يهرب من إسبانيا إلى ميلان

ميلان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اقترب ألفارو موراتا قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم من الانضمام لفريق ميلان الإيطالي، وذلك بعد نهاية كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

جيرو يعلن رحيله عن ميلان رياضة جيرو يعلن رحيله عن ميلان

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن موراتا (31 عاماً) يعتزم الانتقال من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 2027.

وسبق أن اشتكى ألفارو من الانتقادات التي يواجهها في إسبانيا، واصفاً جماهير الأخيرة بأنهم لا يحترمون أي شخص.

مادة اعلانية

ولعب موراتا لريال مدريد في فترتين، ويوفنتوس فترتين، وأتلتيكو مدريد فترتين، وتشيلسي.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق نقاط كبير، خلف جاره وغريمه التقليد إنتر ميلان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط