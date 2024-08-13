وان بيساكا ينضم إلى وست هام بعقد يمتد لـ7 مواسم

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تعاقد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مع آرون وان بيساكا مدافع مانشستر يونايتد، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني يوم الثلاثاء.

ووقع وان بيساكا (26 عاماً) والمولود في لندن على عقد ينضم بمقتضاه للفريق اللندني لمدة 7 سنوات.

وقال وان بيساكا: إنه شعور رائع أن أعود إلى لندن وأنا متحمس لما هو قادم، ولدت هنا وأعرف كل شيء عن لندن، التي تلعب دورًا كبيرًا في حياتي، لذا فإن العودة للعب في هذه المدينة تعني الكثير بالنسبة لي.

وانضم وان بيساكا لمانشستر يونايتد، قادما من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني عام 2019 ودخل العام الأخير من عقده مع النادي الأحمر.