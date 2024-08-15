كومباني: بايرن ليس جاهزاً لخوض المباريات

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اعترف البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أن اللاعبين الذين حصلوا على إجازات طويلة وعادوا للتدريبات ليسوا في حالة الجاهزية الكاملة قبل أول مباراة للفريق في الموسم.

وسيقود كومباني فريق بايرن ميونخ في أول مباراة رسمية الجمعة في منافسات الدور الأول بكأس ألمانيا، حيث سيواجه فريق أولم بعدما غاب عدد من لاعبيه بعد حصولهم على اجازات طويلة عقب المشاركة في كأس أوروبا 2024 وكوبا أميركا.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي: اللاعبون ليسوا جاهزين 100%، لكننا سنتعامل مع ذلك، من المهم أن يكونوا جاهزين لأننا لدينا الكثير من المباريات في الأشهر المقبلة. أتمنى أن ننجح في جعل كل لاعب قادرا على أن يلعب 90 دقيقة في المستقبل.

وتولى كومباني، الذي سبق له اللعب في ألمانيا مع فريق هامبورغ، المسؤولية خلفا لتوماس توخيل بعدما فشل الفريق في الفوز بأي لقب في الموسم للمرة الأولى منذ عام 2012.