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أرتيتا
أرتيتا في مباراة سابقة

أرسنال ينوي بقاء مدربه أرتيتا لـ"فترة طويلة"

العربية.نت
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ينوي أرسنال الإنجليزي تمديد تعاقده مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لفترة طويلة، وذلك وفقاً لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء.

وتبدو علاقة أرتيتا (42 عاماً) بالأميركي ستان كرونكي مالك النادي، والبرازيلي إيدو المدير الرياضي لأرسنال قوية للغاية لدرجة أن المحادثات الرسمية لا يُنظر إليها على أنها ضرورية.

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وكتب الموقع الرسمي للشبكة الشهيرة: كانت هناك محادثات جيدة جدا، وهناك قناعة بأن النادي سيكون قوة أعظم في السنوات القادمة تحت قيادة أرتيتا.

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وينتهي تعاقد أرتيتا مع أرسنال العام القادم، لكن لم يكن هناك أي اندفاع من جانبه أو من جانب النادي في تمديد التعاقد، حيث يوجد توافق تام في الرؤية، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للإسراع في عملية المفاوضات.

وقال أرتيتا في وقت سابق إن تمديد عقده سيحدث بطريقة "طبيعية"، مشيرا إلى أن تركيزه هو وإيدو يدور حول إعادة تقييم الفريق وضمان بداية قوية للموسم الجديد.

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