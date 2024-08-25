الهلال حامل اللقب يتجاوز الأخدود بثلاثية نظيفة
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حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الافتتاحية بعد فوزه على مضيفه الأخدود صفر - 3 ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
وسجل الهلال ثلاثيته في الشوط الأول بهدفين من المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل أن يضيف مواطنه سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش الهدف الثالث من ركلة حرة.
ولم يخسر الهلال في أي مباراة افتتاحية بدوري المحترفين طوال تاريخه بالمسابقة بفوزه في 16 مباراة وتعادله في واحدة.
ويستضيف الهلال نادي ضمك في الجولة المقبلة يوم الأربعاء ويحل الأخدود ضيف على الاتفاق في اليوم نفسه.
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