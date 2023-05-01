الجيش السوداني: هناك تحركات لقوات لدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة

أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تجديد الهدنة المعلنة رغم رصدها الدقيق "لتحركات ونوايا العدو"، مبينة استقرار الموقف العملياتي لقواتها بالعاصمة مع هدوء في ولايات البلاد.

مباشر من #العربية | الجيش السوداني: دمرنا أرتالا عسكرية للدعم السريع في عدة مدن..وعمليات الإجلاء مستمرة https://t.co/qhNBDX4zmo — العربية (@AlArabiya) April 30, 2023

وفي موجز لها حول الموقف العملياتي اليوم، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قيادة الجيش السوداني: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".

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وأشار البيان إلى التعامل مع أهداف متحركة للمتمردين عصر اليوم غرب المويلح وشمال سجن الهدى وجار الرصد لأي تحركات حالية.

وأضافت: "نجح كمين لقواتنا شمال بحري في تكبيد قوة صغيرة للمتمردين على متن 3 عربات قتالية استسلمت منها اثنتان وانقلبت الثالثة وتم أسر 5 من المتمردين أكدوا لقواتنا أنهم كانوا بصدد الهروب إلا أن زملاءهم من المتمردين هددوهم بالقتل حال الهروب".

وتابعت القيادة العام للقوات المسلحة السودانية: "نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجأوا لاتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية واللجوء للتخريب، حيث عمدوا اليوم إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أم درمان وكسر كل محلات الخندقاوي والمحلات المجاورة، ونهب كل ما فيها".

إلى ذلك، كررت القيادة اتباع المتمردين لأسلوب التغلغل داخل الأحياء السكنية، وأهابت بمواطنيها اتخاذ الحيطة والحذر وذلك بمحاولة إغلاق الطرق الداخلية بالأحياء لإعاقة تحركاتهم بها.