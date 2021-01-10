رالي داكار: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة.. وبيترهانسل يعزز صدارته

ابتعد الفرنسي ستيفان بيترهانسل بحوالي ثماني دقائق في صدارة رالي دكار في السعودية يوم الأحد.



وأنهى بيترهانسل، الفائز بالرالي الصعب 13 مرة وهو رقم قياسي من بينها ست مرات في فئة الدراجات النارية قبل تحوله إلى السيارات، المرحلة السابعة التي امتدت من حائل إلى سكاكا بطول 453 كيلومترا في المركز الثاني. وفاز السعودي يزيد الراجحي من فريق تويوتا بالمرحلة.



وقال بيترهانسل: في آخر 40 كيلومترا كان هناك تأثير كبير للحصى مما أدى إلى تهشم حافة الإطار. إزالة الإطار كانت عملية معقدة حقا لأنه كان عالقا.



وأضاف: في المعتاد تستغرق العملية دقيقتين أو ثلاث دقائق لكن أعتقد أننا توقفنا سبع أو ثماني دقائق.



وكانت المرحلة السابعة الجزء الأول من مرحلة ماراثونية تستغرق يومين ويجب على المتسابقين اجتيازها بدون الحصول على مساعدة خارجية.



واحتل القطري ناصر العطية أقرب منافسي بيترهانسل المركز الرابع مع فريق تويوتا بفارق سبع دقائق و53 ثانية عن الصدارة مع تبقي خمس مراحل على نهاية الرالي.



وجاء كارلوس ساينز حامل اللقب وزميل بيترهانسل بفريق إكس ريد ميني جيه سي دبليو في المركز الثالث بالمرحلة ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 41 دقيقة عن الصدارة.



وفي فئة الدراجات النارية، فاز حامل اللقب ريكي برابيك بالمرحلة لكنه يحتل المركز الثامن في الترتيب العام بفارق 15 دقيقة خلف المتصدر الجديد خوسيه إجناسيو كورنيخو زميله بفريق هوندا.



ويتأخر الأسترالي توبي برايس بثانية واحدة خلف التشيلي كورنيخو في الترتيب العام، ويحتل البريطاني سام سندرلاند من فريق كيه.تي.إم أيضا المركز الثالث.