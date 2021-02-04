شكوك حول مشاركة نادال في أستراليا المفتوحة للتنس

قال رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا يوم الخميس إن الشكوك لا تزال تحيط بمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل في ملاعب ملبورن بارك في ظل استمرار معاناته من متاعب في الظهر.



وانسحب نادال من المواجهة بين منتخب بلاده ونظيره الأسترالي في كأس اتحاد محترفي التنس الثلاثاء الماضي بسبب معاناته من مشكلات في أسفل الظهر ورغم تحسن حالته قال النجم الإسباني إنه لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.



وأضاف نادال في تصريحات نقلتها شبكة "موفيستار بلوس" التلفزيونية الإسبانية : أنا في حالة صعبة ولا أستطيع اللعب أيضا. تحسنت حالتي قليلا لكن الوضع لا يسمح لي باللعب بكامل تركيزي في أي مباراة.



ويتساوى نادال في عدد مرات التتويج بألقاب البطولات الأربع الكبرى مع منافسه السويسري المخضرم روجر فيدرر برصيد 20 لقبا لكل منهما.



وفي ظل غياب فيدرر عن البطولة بسبب خضوعه لجراحة في الركبة فإن نادال أمامه فرصة ليصبح اللاعب الأكثر نجاحا على مستوى ملاعب التنس طوال تاريخها.



لكنه أكد أنه لا يفكر كثيرا في هذا الأمر قائلا : الأهم بالنسبة لي هو اللعب في أستراليا المفتوحة وإن لم يتحقق هذا فالموسم طويل. بصراحة أم أكن أبدا مهووسا بألقاب البطولات الكبرى.