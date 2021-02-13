صعود نادال وميدفيديف إلى ثمن النهائي في أستراليا المفتوحة

صعد النجم الإسباني رافاييل نادال إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البريطاني كاميرون نوري 7 / 5 و6 / 2 و7 / 5 اليوم السبت ضمن منافسات الدور الثالث لأولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاج نادال المصنف الثاني للبطولة إلى ساعتين و33 دقيقة لحسم المباراة والتأهل إلى الدور الرابع، حيث يلتقي الإيطالي فابيو فونيني. وقال نادال :"لدي شعور جيد لكن لا يزال يمكنني التحسن. الأسبوع الثاني (من منافسات أستراليا المفتوحة) مهم."

وأهدى الروسيان دانييل ميدفيديف وأندري روبليف، بلادهما إنجازا غير مسبوق في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى بتأهلهما اليوم إلى الدور الرابع ببطولة أستراليا.

وكان الروسي أصلان كاراتسيف قد صعد لدور الستة عشر أمس الجمعة بفوز مفاجئ على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، وجاء فوز ميدفيديف وروبليف اليوم لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها ثلاثة لاعبين من روسيا إلى الدور الرابع في إحدى بطولات جراند سلام.

وصعد ميدفيديف اليوم بعدما تغلب على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6 / 3 و6 / 3 و4 / 6 و3 / 6 و6 / صفر، ليكون الانتصار السابع عشر له على التوالي، كما تغلب روبليف على الإسباني المخضرم فيليسيانو لوبيز 7 / 5 و6 / 2 و6 / 3 .

وكان ميدفيديف وروبليف قادا الفريق الروسي للفوز بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين قبل أيام. ويلتقي ميدفيديف المصنف الرابع للبطولة في دور الستة عشر، الأمريكي ماكنزي ماكدونالد الذي تأهل بالفوز على الجنوب أفريقي لويد هاريس 7 / 6 (9 / 7) و6 / 1 و6 / 4 .

بينما يلتقي روبليف في دور الستة عشر مع النرويجي كاسبر رود الذي تغلب على المولدوفي رادو ألبوت 6 / 1 و5 / 7 و6 / 4 و6 / 4 .

أما الروسي الآخر كارين خاشانوف، فقد ودع المنافسات بعدما تغلب عليه الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف التاسع للبطولة 7 / 6 (7 / 1) و7 / 6 (7 / 5) و7 / 6 (7 / 5). كذلك تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس للبطولة إلى الدور الرابع إثر تغلبه على السويدي ميكايل يمير 6 / 4 و6 / 1 و6 / 1 .

وأقيمت مباريات اليوم بدون حضور جماهير، حيث كان دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية قد أعلن أمس الجمعة، أن الولاية ستخضع لإغلاق لمدة خمسة أيام اعتبارا من السبت، وذلك في إطار جهود وقف انتشار سلالة شديدة العدوى، من فيروس كورونا المستجد، اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، وسرعة انتشارها تزيد من صعوبة تعقب المخالطين.