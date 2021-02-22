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ديوكوفيتش يبتعد عن ملاعب التنس بسبب إصابة عضلية

ديوكوفيتش
نوفاك فاز ببطولة أستراليا المفتوحة يوم الأحد

ديوكوفيتش يبتعد عن ملاعب التنس بسبب إصابة عضلية

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ملبورن - رويترز

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كشف نوفاك ديوكوفيتش، أثناء احتفاله بلقبه التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين، إنه سيحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعافي من إصابة عضلية تعرض لها خلال اللعب في ملبورن.

وعزز اللاعب البالغ عمره 33 عاما رقمه القياسي بالفوز 7-5 و6-2 و6-2 على دانييل ميدفيديف في ملعب رود ليفر يوم الأحد رغم معاناته من إصابة عضلية منذ الدور الثالث للبطولة.

وخلال استعراض درع البطولة يوم الاثنين، قال ديوكوفيتش إنه خضع لفحوص جديدة على بطنه وأظهرت تفاقم الإصابة بسبب مواصلة اللعب.

وقال ديوكوفيتش للصحافيين: لقد خضعت لفحص جديد بالأشعة هذا الصباح، ولقد تفاقمت الإصابة عما كانت عليه عندما خضعت لفحص بالأشعة بعد مباراة الدور الثالث.

وأضاف اللاعب الذي نال لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى: لم يكن تقدير الأطباء سيئا عما سيحدث، لكني سأحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعافي. لقد تفاقم التمزق.

وكان ديوكوفيتش عانى من بعض الانتقادات بعدما تقدم باقتراحات إلى المنظمين بتحسين ظروف الحجر الصحي للاعبين قبل انطلاق المسابقة، لكنه يعتقد أن هذا زاد من جمال الانتصار.

وزاد اللاعب الصربي: أتعامل معها كتجربة رائعة ورحلة استثنائية وأنا سأتذكر بكل أكيد ما حدث وسأحاول الخروج بالإيجابيات.

وأضاف: لقد تعلمت الكثير من الدروس وتعلمت الكثير عن نفسي وعن كل شيء يحدث في آخر خمسة أو ستة أسابيع، لكن أعتقد أن كل شيء حدث داخل الملعب وخارجه سيجعل الانتصار أفضل.

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