ديوكوفيتش.. المصنف التاريخي الأول للاعبي التنس

بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،الاثنبن، "المصنف الأول التاريخي" لرابطة اللاعبين المحترفين بعدما أمضى أسبوعه الـ311 على رأس التصنيف العالمي.

ونجح ديوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما والذي يملك 12030 نقطة، في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يمله السويسري روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.

وتراجع فيدرر البالغ من العمر 40 عاما والعائد هذا الأسبوع إلى الملاعب للمشاركة في دورة الدوحة بعد غياب 13 شهرا بسبب الاصابة، إلى المركز السادس برصيد 6630 نقطة حيث تخطاه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ دور الاربعة لدورة روتردام الهولندية السبت قبل ان يخسر امام الروسي أندري روبليف المتوج باللقب.

ويتفوق ديوكوفيتش على مطارده المباشر الإسباني رافايل نادال الذي سيتراجع إلى المركز الثالث الاسبوع الماضي لصالح الروسي الآخر دانييل مدفيديف.

ويغيب نادال عن الملاعب منذ خروجه من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على يد تسيتسيباس، وذلك بسبب مشكلة في الكتف ارغمته على الانسحاب من دورتي روتردام الأسبوع الماضي وأكابولكو المكسيكية المقررة هذا الأسبوع.