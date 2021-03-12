فيدرر ينسحب من بطولة دبي للتنس

أعلن نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر، مساء الخميس، انسحابه من المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة التي تنطلق منافساتها الأحد، وذلك بعد أن عاد إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة عبر المشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وأبدى فيدرر سعادته بالأداء الذي قدمه لدى العودة إلى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وذلك بعد غياب دام 14 شهرا حيث خضع لعملية جراحية في الركبة.

وتغلب فيدرر "39 عاما" على البريطاني دان ايفانز في دور الـ16 لبطولة قطر الأربعاء لكنه خسر الخميس أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في دور الثمانية.

وقال فيدرر عقب المباراة إنه كان يأمل بالتأكيد في مواصلة مشواره بالبطولة، لكنه في الوقت نفسه سعيد بأنه سيحصل على بعض الراحة.

وأضاف أنه سعيد بالأداء الذي قدمه في مباراة دور الثمانية وكذلك مباراة دور الـ16، وبالعودة إلى منافسات بطولات المحترفين والمشاركة في بطولة قطر.

وتابع :هي عودة إيجابية حقا بالنسبة لي... أنا سعيد لأنني تمكنت من خوض مباراتين متتاليتين من ثلاث مجموعات أمام لاعبين بارزين. هذه خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لي.

لكن فيدرر أعلن بعدها أنه قرر العودة إلى التدريبات والتمهل بشأن بطولته الثانية هذا الموسم وقد أعلن الانسحاب من المشاركة في بطولة دبي، وجاء ذلك في أعقاب إعلان النجم الإسباني رافاييل نادال رفضه لبطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في البطولة التي تشهد مشاركة عددا من أبرز النجوم.

وقال فيدرر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي :كان أمرا رائعا أن أعود إلى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أحببت كل لحظة لعبت خلالها في الدوحة. اتقدم بالشكر إلى الفريق الذي ساعدني حتى وصلت إلى هنا.

وأضاف :قررت أنه من الأفضل أن أعود إلى التدريبات الآن، وبالتالي، قررت الانسحاب من بطولة دبي المقررة في الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فيدرر توج بلقب بطولة دبي ثماني مرات، كان آخرها في عام 2019 عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي.