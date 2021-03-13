أنس جابر لـ "العربية.نت": عانيت بسبب "كورونا".. وأسعى لاقتحام قائمة أفضل 10 لاعبات

أبدت نجمة التنس التونسية أنس جابر حزنها وعدم رضاها بعد خروجها من دور الـ 16 ببطولة دبي المفتوحة، لاسيما أنها كانت أمام فرصة للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وودعت جابر البطولة أمام السويسرية جيل تايشمان المصنفة 54 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-3)، في الدور ثمن النهائي.

وقالت اللاعبة التونسية في تصريحات لـ"العربية. نت" تعليقا على خروجها: المباراة كانت صعبة، خاصة أنني لعبت مواجهة قوية قبلها بيوم، كنت أريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل التأهل إلى الأدوار المتقدمة، لكنني لم أتمكن من تقديم أفضل ما لدي.

وكان من المتوقع فوز أنس جابر المصنفة "31 عالميا" على السويسرية تايشمان، خاصة أنها تألقت في دور الـ 32 أمام المصنفة 23 الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حيث فازت عليها بمجموعتين لمجموعة.

وأضافت أنس جابر: كنت أريد الذهاب إلى أبعد مرحلة في بطولة دبي، طموحاتي دائما الوصول إلى نصف النهائي والنهائي عندما تلعب البطولات في دول عربية، وأعلم أن الجماهير التونسية والعربية تشاهدني وتريدني أن أفوز دائما، وسأعمل على الاستفادة من الأخطاء لتحقيق أحلامي.

ولفتت صاحبة الـ 26 عاما إلى أنها ما زالت تعاني بسبب فيروس كورونا، عندما تم عزل جميع اللاعبين واللاعبات لمدة أسبوعين قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وأبانت: أثر هذا الأمر على جاهزيتي البدنية، حاولت أن أحافظ على لياقتي بالتدرب في الغرفة، لكن لم أكن في جاهزيتي المطلوبة ولم أصل إلى 100% من مستواي، وحاولت استعادة لياقتي في بطولة الدوحة الأخيرة، لكن بطبيعة الحال فإن فترة العزل لمدة أسبوعين تؤثر على جميع اللاعبين المحترفين، وهذه هي طبيعة التنس، في ظل إقامة بطولة كل أسبوع، وأمامي الآن مشاركة في بطولة ميامي.

وأكدت أنس جابر أنها تسعى إلى اقتحام تصنيف أفضل 10 لاعبات تنس في العالم، وأردفت: على الرغم من أن الطريقة الجديدة للتصنيف لا تساعد كثيرا، لكنني أحاول الذهاب بعيدا وأحلم بأن أتواجد ضمن أفضل 10 لاعبات تنس في العالم.

ومضت قائلة: أريد الوصول إلى منصات التتويج في مختلف البطولات، وأعلم أنه ليس بالأمر السهل، لكنني أبذل المزيد من المجهود وأقوم بعمل كبير مع جهازي المعاون.

وشددت جابر على أنها تطمح إلى تقديم نموذج مميز للمرأة العربية، واختتمت حديثها بالقول: أحاول أن أكون نموذجا للمرأة العربية الرياضية حول العالم، والتي تحقق أحلامها وطموحاتها، حيث عندما كنت طفلة أردت أن أكون من أفضل لاعبات التنس عالميا، وأتمنى رؤية المزيد من النساء العربيات في مختلف مجالات الرياضة.