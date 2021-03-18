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الكشف عن مسار سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا-1

خلال الكشف عن مسار السابق

الكشف عن مسار سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا-1

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الرياض - د ب أ

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كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات، يوم الخميس عن تفاصيل مسار مضمار سباق "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا-1"، في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتحتضن السعودية سباق فورمولا-1 لأول مرة، وذلك خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر، على كورنيش محافظة جدة.

ويبلغ طول المضمار 175ر6 كم ويعتبر ثاني أطول مضمار في تاريخ فورمولا- 1 بعد مضمار "سبا فرانكورشان" البلجيكي.

مسار السابق
مسار السابق

ويعتبر مضمار جدة هو الأسرع باحتوائه على 27 منعطفاً، وبمتوسط سرعة قد يصل إلى 250 كم/ ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كم/ ساعة.

كما كشف الاتحاد السعودي عن إقامة السباق ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، وهو الأمر الذي تم تطبيقه مؤخراً في سباق فورمولا إي 2021 للسيارات الكهربائية الذي احتضنته الدرعية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: نسعد اليوم بإعلان تفاصيل مسار حلبة السباق الأكبر على مستوى العالم في رياضة السيارات "فورمولا-1".

وأضاف: نحرص دومًا على تنظيم مثل هذه الفعاليات بأعلى معايير الجودة العالمية، وهذا ما سنسعى لتحقيقه عند بناء وتصميم هذه الحلبة، التي ستكون ثاني أطول حلبة سباق سيارات في العالم، وبطول يصل إلى 6 كيلومترات، وبمعدل سرعة قصوى يصل إلى 322 كم/ ساعة، وهو ما يجعلنا نواصل العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات قيادتنا وشعبنا، لنكون واجهة لهذه الفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى العالم.

من جهته، قال خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بعد الكشف عن مسار الحلبة: سنكون في موعد متجدد مع عشاق ومحبي رياضة السيارات.

وأكد روس براون، مدير فورمولا-1 "من المثير دائمًا الكشف عن تفاصيل حلبة جديدة، وعملنا في حلبة مدينة جدة لضمان مسار يوفر سباقا احترافيا لسائقي المحركات، ويبرز التصميم الأفضل في حلبات الشوارع الحديثة، بالإضافة إلى كونها تحتوي على مناطق حرة للسائقين لرفع مستوى السرعة، إلى جانب موقعها المذهل على ساحل البحر الأحمر، ونحن بكل تأكيد ننتظر هذا السباق بشغف في ديسمبر المقبل، ليرى العالم تفاصيل الحلبة على أرض الواقع هنا في السعودية.

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