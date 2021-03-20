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اليابان تمنع الأجانب من حضور أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
الأولمبياد سيقام الصيف المقبل في اليابان
اقتصاد اليابان

اليابان تمنع الأجانب من حضور أولمبياد طوكيو

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

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قرر المنظمون عدم السماح بحضور مشجعين أجانب لمتابعة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأخطر المنظمون اليابانيون اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية بهذا القرار خلال جلسة عقدتعبر الفيديو يوم السبت.

ويتمثل السبب في هذا القرار في الخوف من حدوث مزيد من تفشي فيروس كورونا في اليابان.

وذكر المنظمون أن اللجنة الدولية واللجنة البارالمبية: احترمتا القرار وتقبلتاه بشكل تام، ومن المنتظر أن يحصل مشترو التذاكر على تعويض.

كانت استطلاعات الرأي أظهرت في الفترة الأخيرة أن غالبية ملحوظة من اليابانيين تؤيد تأجيل جديد للدورة التي كانت قد تأجلت بالفعل أو حتى إلغاءها تماما.

ويبذل منظمو الدورة جهودا من خلال فرض تدابير مشددة لمكافحة جائحة كورونا من أجل كسب الثقة في تنظيم الأولمبياد والبطولة البارالمبية.

وتم بيع نحو مليون تذكرة لمشجعين من خارج اليابان حتى الآن. وسيمثل إلغاء إيرادات هذه التذاكر ضربة قاصمة بالنسبة لميزانية المنظمين، كما أن ثمة تداعيات كبيرة على قطاع السياحة الذي كان يأمل في كسب الكثير من الأموال من وراء طريق ضيوف الأولمبياد والإعلانات.

وبلغ عدد التذاكر التي تم بيعها لمشجعين يابانيين 4.5 مليون تذكرة حتى الآن، ومن غير المنتظر أن يتم البت في السماح للسكان المحليين بالحضور قبل نهاية أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات نسخة الدورة الأولمبية في 23 يوليو المقبل، وجاء اتخاذ القرار وسط مخاوف من عودة ظهور إصابات جديدة وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا في اليابان.

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