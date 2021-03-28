هاميلتون يفوز بسباق جائزة البحرين الافتتاحي

استهل البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة العالم "الجائزة الكبرى" لسباقات سيارات "فورمولا-1" بإحراز لقب السباق البحريني يوم الأحد في افتتاح فعاليات الموسم الجديد للبطولة.



وتوج هاميلتون بلقب البطولة في الموسم الماضي ليعادل بهذا الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي سائق في تاريخ البطولة بالتساوي مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر حيث أحرز كل منهما اللقب سبع مرات.



وأنهى هاميلتون السباق في المركز الأول متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول ، والذي ينتظر أن يكون المنافس الأقوى لهاميلتون على لقب البطولة في الموسم الحالي.



وحل الفنلندي فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون بفريق مرسيدس ، في المركز الثالث بالسباق.



وتوج هاميلتون بلقب السباق البحريني عن جدارة وبعد صراع هائل مع فيرستابن على صدارة السباق ، الذي شهد اليوم دخول سيارة الأمان إلى المضمار قبل مرور أول خمس لفات من السباق.



وتبادل هاميلتون وفيرستابن تصدر السباق في ظل توقف كل منهما للتزود بالوقود قبل أن ينهي هاميلتون السباق لصالحه بفارق 745ر0 ثانية عن فيرستابن.



وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي يتوج فيها هاميلتون بلقب السباق الافتتاحي في موسم فورمولا-1 .