تعيين فيدرر سفيراً للسياحة في سويسرا

أعلنت سويسرا يوم الاثنين تعيين نجم التنس المخضرم روجيه فيدرر سفيرا للسياحة بها، إذ يتطلع إلى المساعدة في عودة السائحين لزيارة بلاده بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأعلن مجلس السياحة السويسري يوم الاثنين أن فيدرر (39 عاماً) مثل سويسرا بشكل إيجابي لأعوام من خلال إنجازاته الرياضية وسلوكه الودود والمتواضع.



وقال فيدرر: أينما يذكر اسمي، يكون العلم السويسري مقابلا له. كنت فخورا للغاية بذلك طوال 22 عاما في مسيرتي الاحترافية، وسأظل كذلك.



وينتظر أن يطبق فيدرر عدة أفكار من بينها ظهوره في مقاطع مصورة دعائية خلال التواجد في الأماكن السياحية المفضلة.