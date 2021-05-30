بسبب مقاطعة الإعلام.. أوساكا مهددة بالاستبعاد

هدد مجلس إدارة بطولات التنس الأربع الكبرى يوم الأحد اليابانية نعومي أوساكا بالاستبعاد من بطولة فرنسا المفتوحة إذا واصلت مقاطعة المؤتمرات الصحافية بعد المباريات في المسابقة.



وأضاف مجلس إدارة البطولات الكبرى أن أوساكا، التي تم تغريمها 15 ألف دولار بسبب عدم حضورها المؤتمر الصحافي بعد انتصارها في الدور الأول في رولان غاروس، قد تواجه أيضا الاستبعاد من بطولات كبرى أخرى.



وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى الأسبوع الماضي إنها لن تواجه الصحافة أثناء بطولة فرنسا المفتوحة لأسباب تتعلق بصحتها الذهنية.

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