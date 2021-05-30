.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بسبب مقاطعة الإعلام.. أوساكا مهددة بالاستبعاد

أوساكا
أوساكا رفضت مقابلة الصحافة الأسبوع الماضي

بسبب مقاطعة الإعلام.. أوساكا مهددة بالاستبعاد

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هدد مجلس إدارة بطولات التنس الأربع الكبرى يوم الأحد اليابانية نعومي أوساكا بالاستبعاد من بطولة فرنسا المفتوحة إذا واصلت مقاطعة المؤتمرات الصحافية بعد المباريات في المسابقة.

وأضاف مجلس إدارة البطولات الكبرى أن أوساكا، التي تم تغريمها 15 ألف دولار بسبب عدم حضورها المؤتمر الصحافي بعد انتصارها في الدور الأول في رولان غاروس، قد تواجه أيضا الاستبعاد من بطولات كبرى أخرى.

وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى الأسبوع الماضي إنها لن تواجه الصحافة أثناء بطولة فرنسا المفتوحة لأسباب تتعلق بصحتها الذهنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية  بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية 
رائد فضاء فرنسي يعايد والدته بصورة قلب من الفيوم رائد فضاء فرنسي يعايد والدته بصورة قلب من الفيوم
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية  بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية 
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد