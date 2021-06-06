المكسيكي بيريز يفوز بجائزة أذربيجان الكبرى

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول بسباق جائزة أذربيجان الكبرى المثير يوم الأحد الذي توقف قبل انطلاقه مرة أخرى بعدما حرم ثقب في الإطار زميله ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات "فورمولا -1" للسيارات من الانتصار كما فشل لويس هاميلتون في الحصول على نقاط.



وحافظ فرستابن، الذي انفجر إطاره مما أدى إلى توقف السباق قبل لفتين من النهاية، على صدارة البطولة متقدما بأربع نقاط على هاميلتون سائق مرسيدس الذي تراجع للمركز الأخير عند استئناف السباق بعد خروجه عن مسار الحلبة.



واحتل سيباستيان فيتل المركز الثاني مع أستون مارتن وخلفه بيير غاسلي سائق ألفا تاوري

مادة اعلانية