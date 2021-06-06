فيدرر يعلن انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة

انسحب روجر فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا والذي يستهدف تحقيق لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الأحد بعد يوم واحد من فوزه في الدور الثالث، ليختار الحفاظ على نفسه من أجل موسم الملاعب العشبية.



وقال فيدرر في بيان أصدره الاتحاد الفرنسي للتنس: بعد نقاشات مع فريقي، قررت أنني يجب أن أنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة اليوم. وأضاف اللاعب السويسري البالغ من العمر 39 عاما: بعد جراحتين في الركبة وأكثر من عام كامل في التأهيل، من المهم أن أستمع إلى ما يطلبه جسدي وألا أتعجل العودة للمنافسات.



وواجه فيدرر، الذي نادرا ما خاض مباريات في آخر 17 شهرا بسبب إصابة في الركبة، صعوبات خلال انتصاره في مباراة من أربع مجموعات على الألماني دومينيك كويفر السبت وقرر إنهاء مشواره في رولان غاروس قبل مواجهة كان يتوقع أن تكون مرهقة أمام الإيطالي ماتيو بريتيني.

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