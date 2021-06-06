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فيدرر يفكر بالانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة

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فيدرر خاض مباراته السادسة خلال 17 شهراً

فيدرر يفكر بالانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة

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باريس - رويترز

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كشف روجر فيدرر أنه سيقيّم إمكانية مواصلة مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 7-6 و6-7 و7-6 و7-5 على الألماني دومينيك كوبفر دون حضور مشجعين في ملعب فيليب شاترييه مساء يوم السبت.

وكان اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى يشارك في مباراته السادسة فقط في 17 شهرا بعد الخضوع لجراحة في الركبة، واقترح بعد الفوز في مباراة الدور الثالث، التي انتهت بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، أنه ربما يحافظ على نفسه حتى يكون لائقا للعب في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 28 يونيو الجاري.

وردا على سؤال حول مدى رغبته في البقاء في البطولة، قال اللاعب السويسري البالغ عمره 39 عاما للصحافيين: نحن نخوض مثل المباريات، ونحللها بدقة وننظر إلى القادم، وسنفعل الأمر ذاته الليلة وغدا.

وأضاف: أحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية الاستمرار في اللعب إذا كان ذلك لا يمثل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي... أم أن هذه فرصة مثالية للحصول على راحة.

وسيلعب فيدرر مع الإيطالي ماتيو بريتيني على بطاقة الظهور في دور الثمانية، حيث تلوح مواجهة محتملة في الأفق ضد غريمه القوي نوفاك ديوكوفيتش الذي يبدو في حالة أفضل.

وقال فيدرر: أود أن أكون الآن مكان رفائيل نادال أو نوفاك حتى أشعر مثلهما أني في حالة رائعة وألعب بشكل رائع وأفوز، ليس لدي هذا الشعور في الوقت الحالي، لذا فهذه كلها تعد خطوات مهمة، نحو شيء مهم جدا بالنسبة لي. إنه الموسم وإنها العودة. أحتاج إلى مثل هذه المباريات.

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