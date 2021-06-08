ليبرون جيمس يقاطع أولمبياد طوكيو

سيقاطع نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس المنتخب الأميركي لكرة السلة المشارك في الألعاب الأولمبية 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا والمقرر إقامتها في طوكيو هذا الصيف، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وكان فينيكس صنز جرّد ليكرز من لقبه بطلاً لدوري المحترفين بالفوز عليه في الدور الأوّل من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، ما أتاح لجيمس الحصول على فترة راحة بعد موسم شهد تعرضهما للعديد من الإصابات.

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وأكد موقع "ذي أثلتيك" أن ليبرون لن يلتحق بالمنتخب الأميركي للدفاع عن ألوانه في طوكيو، رابطاً الخبر بمصادر مقربة منه.

وغاب جيمس (36 عاماً) عن الملاعب لفترة شهر بعد تعرضه لالتواء في الكاحل الأيمن، قبل أن يتعافى في الوقت المناسب لخوض الأدوار الإقصائية من دون يقدم مستواه المعهود.

وسبق لليبرون أن توج عنقه بالمعدن الأصفر الأولمبي مرتين في بكين 2008 ولندن 2012، قبل أن يغيب عن ألعاب ريو دي جانيرو عام 2016 عقب فوزه بلقبه الثالث في الـ "أن بي آيه" مع كليفلاند كافالييرز.

وكان الإتحاد المحلي للعبة أعلن في مارس الماضي عن قائمة أولية من 57 لاعباً لشغل 12 مركزاً، إذ من الممكن أن يتم استدعاء ستيفن كوري وداميان ليلارد بعد نهاية مشوارهما في الدوري مع فريقيهما غولدن ستايت وويورز وبورتلاند توالياً، بحسب ما ذكر موقع "ذي أثلتيك".