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التشيكية كريتشيكوفا بطلة لفرنسا المفتوحة على حساب بافليوتشنكوفا

بعد الفوز بالبطولة الكبرى

التشيكية كريتشيكوفا بطلة لفرنسا المفتوحة على حساب بافليوتشنكوفا

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باريس - د ب أ

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توجت التشيكية بربورا كريتشيكوفا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها اليوم السبت على الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا في المباراة النهائية لثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وحسمت كريتشيكوفا الفوز على بافليوشنكوفا بنتيجة 6 /1 و2 /6 و6 /4، وشاركت اللاعبتان في نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتيهما.

وفجرت كريتشيكوفا مفاجأة كبيرة في المربع الذهبي بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة عشر بمجموعتين مقابل مجموعة في الوقت الذي فازت فيه بافليوتشنكوفا على السلوفينية تامارا زيدانسيك بمجموعتين دون رد.

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