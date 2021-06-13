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ديوكوفيتش يهزم تيتيباس ويتوج بطلاً لرولان غاروس

ديوكوفيتش حاملاً البطولة

ديوكوفيتش يهزم تيتيباس ويتوج بطلاً لرولان غاروس

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باريس - رويترز

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قلب نوفاك ديوكوفيتش تأخره بمجموعتين ليفوز على اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس عالميا بنتيجة 6-7 و2-6 و6-3 و6-2 و6-4 ليحصد لقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثانية في مسيرته اليوم الأحد.

وعزز اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا رصيده إلى 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وأصبح يتأخر بلقب واحد عن الرقم القياسي الذي يتقاسمه روجر فيدرر ورفائيل نادال.

وتعافى تيتيباس من كسر إرساله ليفوز بالمجموعة الأولى بعد شوط فاصل قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة. لكن ديوكوفيتش كان عازما على ألا يذهب مجهوده في الفوز على نادال الحاصل على 13 لقبا على ملاعب رولان غاروس في الدور قبل النهائي هباء وبدأ يحكم سيطرته ليفوز بالمجموعة الثالثة.

وقبل بداية المجموعة الرابعة طلب اللاعب اليوناني البالغ عمره 22 عاما وقتا للعلاج لتدليك أسفل الظهر. ولم يساعد ذلك تيتيباس إذ لم يتعرض ديوكوفيتش لمشكلة في المجموعة الرابعة.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه ليتقدم 2-1 في المجموعة الأخيرة قبل حسم اللقب في أربع ساعات و11 دقيقة ليصبح أول لاعب يحصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى مرتين على الأقل منذ بداية عصر الاحتراف في 1968.

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