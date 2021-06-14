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وفاة بطل أولمبي إندونيسي بأزمة قلبية

ماركيس كيدو

وفاة بطل أولمبي إندونيسي بأزمة قلبية

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جاكرتا - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة على "تويتر" يوم الاثنين وفاة ماركيس كيدو، الفائز بميدالية ذهبية أولمبية في منافسات زوجي الرجال، عن "36 عاما" بسبب أزمة قلبية.

وفاز اللاعب المتخصص في منافسات الزوجي بميدالية ذهبية في أولمبياد بكين 2008 مع زميله هيندرا سيتياوان بعد عام من فوز هذا الثنائي بمنافسات زوجي الرجال في بطولة العالم في كوالالمبور.

كما فاز بلقب كأس العالم في 2006 وذهبية الألعاب الآسيوية بعدها بأربع سنوات مع زميله سيتياوان أيضا.

ولم يكشف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة والاتحاد الاندونيسي للعبة عن مزيد من التفاصيل.

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