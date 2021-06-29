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التونسية أنس جابر تتأهل لملاقاة فينوس ويليامز في ويمبلدون

أنس جابر
جابر تغلبت على السويدية ريبيكا بيترسون

التونسية أنس جابر تتأهل لملاقاة فينوس ويليامز في ويمبلدون

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لندن - فرانس برس

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تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1 الثلاثاء، إذ احتاجت المصنفة 21 في الدورة إلى أقلّ من ساعة لتجاوز المصنفة 60 عالميا.


وكانت المباراة مقررة يوم الاثنين قبل أن يتم إرجاؤها إلى الثلاثاء بسبب الأمطار التي أدت إلى إلغاء العديد من المباريات في اليوم الإفتتاحي للبطولة الإنجليزية.


وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات، بفوزها في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.


وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.


وتواجه جابر في الدور الثاني الأميركية فينوس ويليامز (41 عاماً) المصنفة 111 عالمياً والمتوجة 5 مرات على العشب الإنجليزي بعد فوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (المصنفة 160) بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3.


وشاركت ويليامز في مباراتها الرقم 90 في "غراند سلام"، علماً أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى عام 1997 حيث تشارك للمرة 23 في البطولة.


وحققت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، 10 إرسالات ساحقة لتقصي المصنفة 160.

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