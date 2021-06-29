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هاليب تنسحب من أولمبياد طوكيو

هاليب
نجمة التنس الرومانية هاليب

هاليب تنسحب من أولمبياد طوكيو

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لندن - د ب أ

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أعلنت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب يوم الاثنين انسحابها من أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وكانت هاليب تأمل الذهاب إلى أبعد مدى في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل لكنها لن تتعافى في الوقت المناسب، بعد أن غابت عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بسبب الإصابة التي لحقت بها الشهر الماضي في بطولة روما للأساتذة.

وانضمت هاليب إلى الأميركية سيرينا ويليامز والإسباني رافاييل نادال في الانسحاب من الأولمبياد.

وكتبت هاليب الفائزة بلقبين في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى عبر حسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: لا شيء يجعلني أشعر بالفخر أكثر من تمثيل رومانيا ، لكن للأسف فإن الشفاء من إصابتي في ربلة السائق تحتاج لوقت أطول واتخذت قرار الانسحاب من دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن هاليب قولها :بعد خيبة الأمل المتمثلة في الغياب عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون ، فإن اضطراري للانسحاب من الأولمبياد شيء من الصعب استيعابه ، لكني عازمة على العودة بشكل أقوى.

وختمت بالقول: سأشاهد وأشجع الرياضيين الرومانيين من المنزل.

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