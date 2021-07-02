أنس جابر تواصل تألقها في ويمبلدون وتصعد إلى الدور الرابع

واصلت التونسية أنس جابر نتائجها الرائعة في موسم الملاعب العشبية بعدما تمكنت من إقصاء الإسبانية جاربين موغوروزا، يوم الجمعة، وتأهلت للدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن جابر أصبحت أول لاعبة عربية تفوز ببطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بعد أن توجت ببطولة "إدغباستون بريوري" (بطولة برمنغهام) الشهر الماضي.

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وكانت جابر تمكنت من التغلب على فينوس وليامز في الدور الثاني، ثم تغلبت على جاربين موجوروزا، المصنفة الحادية عشرة في البطولة بنتيجة 5 - 7 و6 - 3 و6 - 2.

وأصبحت موغوروزا، الفائزة بالبطولة في 2017، آخر الأسماء الكبرى التي تودع منافسات السيدات.

وضربت أنس جابر موعدا في دور الستة عشر مع البولندية ايجا شفيونتك التي تغلبت على الرومانية إرينا كاميليا باجو 6 - 1 و6 - صفر.

واستطاعت شفيونتيك، المصنفة السابعة في البطولة، أن تحسم المباراة في 55 دقيقة فقط.

وهذه هي المرة السادسة التي تصل فيها شفيونتيك للأسبوع الثاني في مشاركتها العشر حتى الآن في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام). واستطاعت الوصول لنفس الدور في بطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون في ثاني ظهور لها. ولم تخسر شفيونتيك من قبل في الأسبوع ببطولة رولان غاروس.

كما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا لدور الستة عشر، للمرة الأولى، عقب فوزها على الكولومبية ماريا كاميلا أوساريو سيرانو 6 - صفر و 6 - 3.

واحتاجت سابالينكا، المصنفة الثانية في البطولة والرابعة على العالم، لساعة و15 دقيقة لتحقق الفوز.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع إلينا ريباكينا، من كازاخستان، والتي تغلبت على الأميريكية شلبي روغرز 6 - 1 و6 - 4.

كما تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا لذات الدور عقب فوزها على مواطنتها تيريزا مرتنكوفا 6 - 3 و6 - 3، لتضرب موعدا مع الروسية لودميلا سامسونوفاـ التي فازت على الأميركية سلواني ستيفنز 6 - 2 و2 - 6 و6 - 4.

كما فازت السويسرية فيكتوريا غولييتش على الأميركية ماديسون برينغل 6 - 2 و6 - 1.