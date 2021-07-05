التونسية أنس جابر تصنع التاريخ في ويمبلدون

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الاثنين بفوزها 5-7 و6-1 و6-1 على المصنفة السابعة البولندية إيغا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة السابقة على الملعب رقم 2.



وخسرت جابر (26 عاما) أربعة أشواط متتالية لتحسم المنافسة البولندية المجموعة الأولى لصالحها لكن اللاعبة التونسية ردت بصورة هائلة بعد ذلك لتتفوق وبشكل كاسح على بطلة فرنسا المفتوحة 2020.



وبهذا تكون جابر هزمت خلال البطولة الحالية ثلاث لاعبات سبق لهن التتويج بألقاب كبرى بعد فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والإسبانية غاربين موغوروزا.



وعندما حسمت شيانتيك المجموعة الأولى بضربة خلفية متميزة بدا وكأنها تسيطر فعليا على مجريات المباراة التي بدأتها بصورة متوترة، لكن جابر المصنفة 21 في البطولة بدأت المجموعة الثانية بكل إصرار وقوة وكسرت أرسال شيانتيك في أول شوط وواصلت تفوقها ليزداد توتر المنافسة البولندية.



ومرة أخرى كسرت اللاعبة التونسية إرسال شيانتيك ثم انقذت ثلاث نقاط لكسر إرسالها واحدة منها بضربة أرسال من النوع الذي لا يرد لتتقدم 4-صفر وتحسم الفوز بالمجموعة بعد ذلك بكرة ساقطة متقنة.



وفي المجموعة الثالثة الفاصلة استمر تفوق اللاعبة التونسية لتتقدم 3-1 بفضل خطأ مزدوج من شيانتيك ثم تقدمت 5-1 قبل أن تحسم المباراة بضربة ارسال ساحقة من النوع الذي لا يرد وتتلقي تشجيعا هائلا من الجمهور الذي أعجب كثيرا بأدائها المليء بالحيوية والتنوع.



وأصبحت جابر أول عربية تتوج بلقب في بطولات المحترفات عندما فازت ببطولة برمنغهام في الشهر الماضي.



وستلتقي اللاعبة التونسية في دور الثمانية مع لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة يوم الثلاثاء.



وتأهلت أنس لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة في 2020 أيضا وبالتأكيد ستسعى يوم الثلاثاء لتحسين سجلها على مستوى هذه المنافسات.

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