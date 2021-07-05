ديوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون

تأهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفاز ديوكوفيتش على التشيلي كريستيان غارين بنتيجة 6 - 2 و6 - 4 و6 - 2 يوم الاثنين في الدور الرابع.

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وكثف ديوكوفيتش ضغوطه على النجمين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال أملا في معادلة الرقم القياسي لهما والفوز بلقبه العشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، من خلال التتويج بلقب بطولة ويمبلدون التي يدافع عن لقبها منذ 2019، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية مع المجري مارتون فوسوفيكس الذي تغلب على الروسي اندريه روبليف المصنف الخامس 6 - 3 و4 - 6 و4 - 6 و6 - صفر و6 - 3.

وتأهل الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف السابع لدور الثمانية بفوزه على البيلاروسي إيا إيفاشكا 6 - 4 و6 - 3 و6 - 1.

كما لحق الكندي دينيس شابوفالوف المصنف العاشر بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت المصنف الثامن بنتيجة 6 - 1 و6 - 3 و7 - 5.

كما فاز الروسي كارين خاشانوف على الأمريكي سيباستيان كوردا بنتيجة 3 - 6 و6 - 4 و6 - 3 و5 - 7 و10 - 8.