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هوركاتش يقصي فيدرر ويصل نصف نهائي ويمبلدون

اللاعب البولندي

هوركاتش يقصي فيدرر ويصل نصف نهائي ويمبلدون

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لندن - د ب أ

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فجر البولندي هوبرت هوركاتش مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بالنجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر من دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، اليوم الأربعاء.

وتغلب هوركاتش على فيدرر، المصنف السادس للبطولة، بثلاث مجموعات نظيفة بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 و6 / صفر، ليلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء الإيطالي ماتيو بيرتيني والكندي فيليكس أوجيه ألبازيمي. في المقابل، صعد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، للدور فبل النهائي في البطولة، في وقت سابق اليوم، وذلك للمرة العاشرة في مسيرته الرياضية.

وفاز ديوكوفيتش، متصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، اليوم على المجري مارتون فوسوفيكس بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 و6 / 4 في دور الثمانية للمسابقة.

ولم يخسر ديوكوفيتش، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة ويتطلع لتحقيق لقبه الـ20 في بطولات غراند سلام، سوى بمجموعة واحدة فقط خلال مسيرته في النسخة الحالية لويمبلدون أمام البريطاني جاك درابر في الدور الأول للمسابقة.

ولا يزال ديوكوفيتش في طريقه الثابت ليصبح رابع لاعب يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في ويمبلدون إلى جانب السويسري روجيه فيدرر والسويدي المعتزل بيورن بورج والنجم الأمريكي السابق بيت سامبراس. وعقب فوزه على فوسوفيكس، أول مجري يبلغ دور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى منذ 40 عاما، قال ديوكوفيتش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أعتقد أن المباراة كانت قوية للغاية".

وأضاف ديوكوفيتش "بدأت بشكل جيد للغاية، لم أفعل الكثير من الأشياء الخاطئة في أول خمسة أو ستة أشواط". وأوضح اللاعب الصربي "كسر إرسال فوسوفيكس في شوط واحد بالمجموعتين الثانية والثالثة كان كافيا، وأتقدم بالتحية لمارتون. لقد قدم بطولة رائعة حقا". وأكد ديوكوفيتش " دخول التاريخ هو مصدر إلهام بالنسبة لي – دعونا نستمر في ذلك".

وضرب ديوكوفيتش موعدا في الدور قبل النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف العاشر للبطولة، الذي اجتاز عقبة الروسي كارين خاشانوف بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و5 / 7 و6 / 1 و6 / 4 في مباراة ماراثونية.

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