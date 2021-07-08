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بارتي تهزم كيربر وتبلغ نهائي ويمبلدون للتنس لأول مرة

بارتي مع كيربر عقب نهاية اللقاء

بارتي تهزم كيربر وتبلغ نهائي ويمبلدون للتنس لأول مرة

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لندن - د ب أ

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صعدت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لنهائي منافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتغلبت بارتي على الألمانية أنجيليكه كيربر، البطلة السابقة للمسابقة، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 3) يوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة، لتبلغ النهائي للمرة الأولى في المسابقة التي تجرى على الملاعب العشبية.

وتلتقي بارتي "25 عاما" في المباراة النهائية، التي تقام السبت، مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين التشيكية كارولينا بليسكوفا والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وحسمت بارتي، التي توجت ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى عام 2019، المجموعتين لصالحها أمام منافستها الألمانية، التي فازت ببطولة ويمبلدون عام 2018 وبلغت النهائي في 2016، لتبرهن النجمة الأسترالية على جاهزيتها للمنافسة بقوة على اللقب في النهائي.

وأصبحت آشلي بارتي المصنفة الأولى أول أسترالية تبلغ نهائي فردي السيدات في ويمبلدون للتنس في 41 عاما.

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