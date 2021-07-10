بارتي تصبح أول أسترالية تحقق ويمبلدون منذ 41 عاماً

توجت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6 /3 و6 /7 و6 /2 في المباراة النهائية اليوم السبت.

وباتت بارتي، 25 عاما، أول لاعبة أسترالية تتوج بلقب بطولة ويمبلدون منذ 41 عاما. وعادلت بارتي إنجاز ملهمتها ايفون غولاغونغ كولي التي فازت بلقب ويمبلدون مرتين في عامي 1971 و1980. واحتاجت بارتي إلى ساعة واحدة و55 دقيقة للفوز على بليسكوفا المصنفة الـ13 للبطولة.

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وأحرزت بارتي ثاني ألقابها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019. ورفعت اللاعبة الأسترالية رصيدها من الألقاب هذا العام إلى أربعة مقابل فوزها بـ12 لقبا على مدار مسيرتها.

وفشلت بليسكوفا في الفوز بأول لقب لها في الجراند سلام علما أنها خسرت نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2016 على يد الألمانية أنجليلكه كيربر.