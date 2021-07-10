ديوكوفيتش يقترب خطوة من الفوز ببطولته الكبرى الـ20

ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش موعدا مع الإيطالي ماتيو بريتيني في نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس "ويمبلدون"، في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما تغلب على الكندي دينيس شابوفالوف في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا ) أن شابوفالوف، 22 عاما، خاض أول مباراة له في الدور قبل النهائي بأحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. وتفوق ديوكوفيتش على شابوفالوف بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7 / 6 و7/5 و7 /5.

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وكان الإيطالي ماتيو بريتيني قد تأهل إلى المباراة النهائية للبطولة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش بأربع مجموعات دون رد. وبات بريتني أول لاعب إيطالي يصل إلى المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون بعدما تغلب على منافسه بواقع 6 / 3 و6 / صفر و6/7 (3/7) و6 / 4.

وسيكون اللقاء أول نهائي يخوضه بريتيني في بطولات غراند سلام وقال: ليس لدي كلمات أعبر بها في الحقيقة. أحتاج لساعتين لفهم ماذا حدث، لقد لعبت مباراة عظيمة واستمتعت بالجماهير وكنت سعيدا للغاية، لم أحلم أبدا بذلك لأن الأمر أكبر من الأحلام".

وتابع: اعتقدت بعد المجموعة الثالثة أنني أستحق الفوز وقلت لنفسي لا يهم شعرت وكأنني لاعب أقوى وفي النهاية حصدت ثمار ذلك.

واختتم تصريحاته قائلا: أنه أفضل يوم في مسيرتي بالتنس، أتمنى أن يكون يوم الأحد (النهائي) أفضل.