ديوكوفيتش يهزم بيرتيني ويتوج بطلاً لويمبلدون

توج النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب منافسات فردي الرجال لبطولة إنجلترا المفتوحة للتنس "ويمبلدون" ثالث بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا العام يوم الأحد عقب فوزه على الإيطالي ماتيو بيرتيني في المباراة النهائية للمسابقة.



وقلب ديوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى، إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6 - 7 و6 - 4 و6 - 3 و6 - 3.



وبات هذا هو اللقب الـ20 لديوكوفيتش في بطولات "غراند سلام" ليعادل الرقم القياسي للنجمين الأسطوريين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، اللذين توجا بنفس العدد من الألقاب في البطولات الكبرى.



وبات ديوكوفيتش، الذي توج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، أول لاعب يتوج بألقاب أول ثلاث بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز في عام 1969.



وكان اللاعب الصربي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي، قبل أن يفوز ببطولة فرنسا "رولان غاروس" الشهر الماضي.

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