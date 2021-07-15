أوساكا تشارك في بطولة مونتريال

أعلن منظمو بطولة مونتريال للتنس اليوم الأربعاء أن نعومي أوساكا المصنفة الثانية عالميا، التي انسحبت من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام للحفاظ على سلامتها الذهنية، ستشارك في البطولة الكندية الشهر القادم.

وستخوض أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى والمرشحة للفوز بميدالية ذهبية مع اليابان في أولمبياد طوكيو، المنافسات في الفترة من التاسع إلى 15 أغسطس بمشاركة 18 من أعلى 20 لاعبة بالتصنيف العالمي.

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وأضاف منظمون أن آشلي بارتي بطلة ويمبلدون والمصنفة الأولى عالميا أكدت مشاركتها أيضا بجانب المصنفة الثالثة أرينا سبالينكا والبطلة السابقة إيلينا سفيتولينا وحاملة اللقب بيانكا أندريسكو.

وقالت أوجيني لابيير مديرة البطولة في بيان "نحن سعداء بالترحيب بلاعبات مثل آشلي بارتي ونعومي أوساكا وأرينا سبالينكا بجانب بيانكا أندريسكو التي ستحظى بحفاوة من جماهيرنا المتحمسة في مونتريال".

وألغيت نسخة 2020 من البطولة بسبب وباء كوفيد-19. وفازت أندريسكو باللقب قبل عامين حين كانت تقام في تورونتو قبل أن تصبح أول كندية تتوج بلقب للفردي في البطولات الأربع الكبرى في نفس العام في أمريكا المفتوحة.

وقالت أندريسكو المصنفة الخامسة عالميا "بصفتي كندية تحظى هذه البطولة بمكانة مميزة في قلبي ومن المفرح دائما اللعب أمام أفضل جماهير في العالم. الفوز بلقب 2019 كان حلما تحقق وأتمنى أن أدافع عنه في مونتريال الشهر المقبل".