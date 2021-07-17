تقارير.. الرباع الأوغندي المفقود يرغب البقاء في اليابان

ذكرت وسائل إعلام أن الرباع الأوغندي المفقود من معسكر تدريبي أولمبي يوم الجمعة ترك ملحوظة قال فيها إنه يريد البقاء في اليابان، مما يزيد من حالة الارتباك قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.

واختفى جوليوس سيكيتوليكو من مقر تدريبات الفريق الأوغندي في إيزوميسانو، وهي مدينة في أوساكا بغرب اليابان. وقالت تقارير صحفية إن الرباع ترك رسالة قال فيها إنه يريد البقاء والعمل في اليابان لأن الحياة في أوغندا صعبة.

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ولم يتأهل سيكيتوليكو إلى أولمبياد طوكيو، وكان من المقرر عودته إلى أوغندا يوم الثلاثاء المقبل. وقالت تقارير إن تم اقتفاء أثر الرباع الأوغندي إلى محطة قطار قريبة حيث كان يشتري تذكرة القطار الطلقة إلى ناغويا في وسط اليابان.

وتقام ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الجائحة، في ظل إجراءات حجر صحي صارمة تحد من حركة المشاركين من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.