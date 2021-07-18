الأسطورة بولت: مدربي منعني من العودة

اعترف الجامايكي أوسين بولت أسطورة ألعاب القوى بأنه فكر مرة واحدة بشأن عودته من الاعتزال في عام 2017، لكن مدربه أقنعه بعدم القيام بذلك.

وقال بولت في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية يوم الأحد: ذهبت إلى مدربي في ذلك الوقت وقلت، أعتقد أننا نستطيع العودة، ورد بشكل جاف لا، لا أعتقد ذلك.

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ويحمل بولت الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر (58ر9 ثوان) والرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر (19ر19 ثانية).

وفيما يتعلق بمشاهدة منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، أوضح بولت أنه لن يسافر إلى اليابان بسبب جائحة كورونا، وأضاف: سأشاهد الفعاليات في المنزل عبر التلفاز.