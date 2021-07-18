الإيطالي بريتيني ينضم إلى المنسحبين من أولمبياد طوكيو

أعلن الإيطالي ماتيو بريتيني وصيف بطل ويمبلدون يوم الأحد أنه انسحب من مسابقة التنس في أولمبياد طوكيو بسبب إصابة في الفخذ.



ووضع المصنف الثامن عالميا ضمادة على عضلة الفخذ الأيسر خلال هزيمته أمام اللاعب الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون في وقت سابق من الشهر الحالي.



وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في حسابه على "إنستغرام": أعلن بخيبة أمل كبيرة انسحابي من أولمبياد طوكيو، خضعت إلى فحص بالأشعة أمس على إصابة الفخذ التي تعرضت لها أثناء ويمبلدون وتم إبلاغي بأنني لن أستطيع اللعب لعدة أسابيع.



وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية إنها لن تستطيع استبدال بريتيني بعد مرور الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي للتنس لتسمية لاعبين جدد يوم الجمعة.



وتابع بريتيني: تمثيل إيطاليا هو أكبر شرف بالنسبة لي ولذلك من المؤلم أن أغيب عن الأولمبياد.



وشهدت مسابقة التنس في أولمبياد طوكيو سلسلة من الانسحابات للاعبين كبار في الأيام الأخيرة.



وأعلن بالفعل عدد من الأسماء الكبيرة في التنس، ومن بينهم روجر فيدرر ورفائيل نادال وسيرينا وليامز وستانيسلاس فافرينكا وسيمونا هاليب، انسحابهم من الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاما واحدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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