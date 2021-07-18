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فريق اللاجئين يسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد

فريق اللاجئين
فريق اللاجئين يضم 26 رياضياً

فريق اللاجئين يسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد

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طوكيو - د ب أ

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أكدت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد أن فريق اللاجئين سيسافر للمشاركة في أولمبياد طوكيو رغم ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق خلال معسكره التدريبي في قطر.

ومن المتوقع سفر 26 رياضيا و16 مدربا وعشرة من أعضاء الأجهزة المعاونة، إلى طوكيو بحلول الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، بحسب بيان اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال السوري أرام محمود لاعب كرة الريشة: أشعر بحماس شديد، أخيرا سنذهب إلى طوكيو، قد تشعر بأنها بطولة مثل أي بطولة، لكنها ليست كذلك رغم الوضع القائم أشعر بالاستعداد على المستويين الذهني والجسدي واتطلع لتقديم أقصى ما في وسعي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء الماضي أن مسؤولا بفريق اللاجئين تبين إصابته بكورونا وأن الفريق سيؤجل سفره إلى اليابان نتيجة لذلك، لكن الشخص المصاب من المتوقع أن يبقى في قطر حتى إشعار آخر.

وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السبت أنه لا توجد حالات إصابة أخرى بالعدوى في فريق اللاجئين، وأشار كريستوف دوبي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أن فريق اللاجئين عليه أن يجتاز إجراءات فحص شاملة من قبل السلطات اليابانية قبل المشاركة في الأولمبياد.

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