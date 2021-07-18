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هاميلتون يفوز بجائزة بريطانيا للمرة الثامنة

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هامليتون حقق الفوز رقم 99 في مسيرته

هاميلتون يفوز بجائزة بريطانيا للمرة الثامنة

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لندن - رويترز

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فاز لويس هاميلتون بجائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات يوم الأحد ليمدد رقمه القياسي إلى الانتصار ثماني مرات رغم معاقبته بعشر ثوان بعد تسببه في حادث في اللفة الأولى أدى إلى خروج ماكس فيرستابن منافسه على اللقب.

وتجاوز سائق مرسيدس، الذي قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع سائق رد بول بعد عشر جولات، منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل لفتين من النهاية.

واحتل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون المركز الثالث.

وهذا هو الفوز 99 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات.

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