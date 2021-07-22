فتح تحقيق في إصابات كورونا بالبعثة الأولمبية التشيكية

أصيب عضو خامس بالفريق الأولمبي التشيكي بكوفيد-19 وفتحت اللجنة الأولمبية بالبلاد تحقيقا في رحلة جوية نقلت الرياضيين من براغ، حيث كانت أول حالة إصابة مسجلة من المسافرين.

وقالت اللجنة الأولمبية التشيكية، اليوم الخميس، إن نتيجة فحص ماركيتا ناوش-سلوكوفا لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية ظهرت إيجابية أيضا ليرتفع عدد المصابين بالعدوى إلى ثلاثة رياضيين من التشيك في أولمبياد طوكيو بجانب اثنين من أعضاء الفريق من بينهما زوجها سيمون ناوش. واحتلت سلوكوفا المركز الخامس في أولمبياد لندن 2012.

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وأصيب بالعدوى أيضا لاعب تنس الطاولة بافل سيروتسيك ولاعب الكرة الطائرة الشاطئية أوندريه بيروشيتش.

وكل هؤلاء المصابين كانوا ضمن رحلة جوية ضمت 14 رياضيا اتجهت إلى طوكيو يوم الجمعة الماضي وقالت اللجنة التشيكية إن أول إصابة مسجلة كانت للطبيب فلاستيميل فوراتشيك.

وأضافت اللجنة "سيركز التحقيق على إن كانت كل إجراءات السلامة ضد كوفيد-19 قد طبقت قبل وأثناء وبعد الرحلة وإن أهمل بعض الأفراد واجباتهم". وسجلت 87 حالة إيجابية بين مشاركين في الأولمبياد حتى اليوم قبل حفل الافتتاح يوم الجمعة.