أوغندا تعلن عودة الرباع "المفقود"

أعلنت اللجنة الأولمبية في أوغندا اليوم الجمعة عودة الرباع يوليوس سيكيتوليكو، الذي كان مفقودا في اليابان قبل أيام، حيث تغيب بعدما أخفق في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة طوكيو.

وجرى العثور على سيكيتوليكو في مدينة يوكايتشي بعدما جرى تسجيله كفرد مفقود من المعسكر التدريبي لفريق بلاده في مدينة إزوميسانو.

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وذكرت اللجنة الأولمبية في أوغندا أن سيكيتوليكو البالغ من العمر 20 عاما :"عاد أخيرا إلى بلاده اليوم على متن الخطوط الجوية القطرية".

وأعلنت اللجنة ذلك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وقد نشرت صورا للاعب خلال تواجده في المطار قبل المغادرة.