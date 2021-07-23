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المصري عبدالخالق البنا يتأهل إلى ربع نهائي التجديف

من منافسات التجديف

المصري عبدالخالق البنا يتأهل إلى ربع نهائي التجديف

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طوكيو - رويترز

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تأهل المصري عبد الخالق البنا إلى ربع نهائي مسابقة التجديف الفردي للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 الذي تنطلق فعالياته رسمياً الجمعة بعد عام من التأجيل جراء تفشي جائحة كورونا.

وحلّ البنا وهو بطل إفريقيا ثالثاً بتوقيت 7:03.44 دقائق، خلف الياباني الثاني أراكاوا ريوتا (7:02.79) والألماني الذي خطف المركز الأول (7:00.40).

من جهة أخرى، لم يتمكن كل من الكويتي عبدالرحمن الفضل والعراقي محمّد الخفاجي في التأهل، إذ حلّا خامساً وسادساً توالياً مع توقيت 8:49.03 دقائق و8:57.01 دقائق.

ومثلهما كان الليبي الحسين غمبور الذي احتل المركز الخامس والأخير في سباقه مع تسجيله 7:52.37 دقائق، والسعودي حسين علي رضا الخامس في مجموعته أيضاً مع 7:54.18 دقائق. وينتظر هؤلاء خوض سباق ملحق يجري يوم السبت، لحسم تأهلهم من عدمه.

ولدى السيدات، فشلت القطرية تالا أبو جبارة (28 عاماً) في العبور إلى ربع النهائي في فردي السيدات، بحلولها خامسة مع توقيت 8:06:29 دقائق.

وبالتالي، باتت في انتظار خوض الملحق يوم السبت للتمكن من العبور، على غرار المغربية سارة فرانكارت التي لم تتمكن من التأهل حينما حلت خامسة بتسجيلها توقيت 8:32.78 دقائق، والسودانية إسراء خوجلي السادسة في مجموعتها مع تسجيل 10:18.27 دقائق.

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