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سيدات كوريا يسيطرن على تصفيات القوس والسهم

الكورية الجنوبية آن

سيدات كوريا يسيطرن على تصفيات القوس والسهم

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طوكيو - رويترز

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حصدت سيدات كوريا الجنوبية المراكز الثلاثة الأولى في تصفيات القوس والسهم اليوم الجمعة، وكسرت واحدة منهن الرقم الأولمبي الصامد منذ 25 عاما حيث يسعى الفريق لتعزيز سجله الذهبي.

ويشارك 64 رجلا و64 سيدة في التصفيات. ويتم التصنيف وفقا لعدد نقاط كل متسابقة إذ يبلغ الحد الأقصى 720 نقطة وهو ما يحدد منافستها في أدوار خروج المغلوب.

وتصدرت آن سان القائمة بعدما حققت المتسابقة البالغ عمرها 20 عاما 680 نقطة لتكسر الرقم الأولمبي الذي تحقق في أولمبياد أتلانتا 1996. وأبلغت آن الصحفيين بعد التصفيات "قدمت أفضل ما لدي وهذا أدى إلى نتيجة جيدة. أنا سعيدة للغاية".

وتحمل سيدات كوريا جميع الأرقام الأولمبية وحصدن ذهبية الفرق في جميع النسخ منذ إدخال منافسات القوس والسهم في 1988. ولو فاز فريق السيدات بالذهبية التاسعة في طوكيو سيكون أطول سجل بين جميع الرياضات في الأولمبياد.

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