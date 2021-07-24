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السعودي حسين والعراقي الخفاجي يبلغان ربع نهائي التجديف 

بعد التأهل

السعودي حسين والعراقي الخفاجي يبلغان ربع نهائي التجديف

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العربية.نت

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تأهل لاعبا التجديف السعودي حسين علي رضا والعراقي محمد الخفاجي إلى ربع النهائي بعد تأهلهما في المركز الثاني في الملحق الثاني.

وكان اللاعبان وقعا في مراكز أقل من الثلاثة الأولى في التصفيات الأولى للتجديف يوم الجمعة ليلعبا دور الملحق على أن يتأهل 4 لاعبين في مجموعتي الملحق.

وفي الملحق الأول وقع الخفاجي ثانيا في الترتيب بعد لاعب موناكو أنتونييلي ليضمن التأهل إلى ربع النهائي فيما وقع الليبي الحسين غمبور في المركز ليودع البطولة.

وفي الملحق الآخر حل حسين علي رضا ثانيا بعد تأهل الزيمبابوي بيتر برسيل غلبين في المركز الأول، ليتأهلا إلى الدور ربع النهائي.

وكان المصري عبدالخالق البنا تأهل إلى ربع النهائي يوم الجمعة ضمن التصفيات الأولية بوقوعه في المركز

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