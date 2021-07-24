فوز مصر وخسارة البحرين في منافسات كرة اليد

استهل المنتخب المصري مشواره بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بفوز مثير على نظيره البرتغالي 37 -31 يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15 -15 لكن منتخب مصر فرض سيطرته بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني ليحقق الفوز في النهاية بفارق ستة أهداف.

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وضمن المجموعة ذاتها حقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا على نظيره البحريني وتغلب عليه 32 - 31.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متفوقا 18 - 16، لكن المنتخب السويدي رفض الاستسلام وتقدم خلال الشوط الثاني 16 - 13 لينهي المباراة فائزا 32 - 31 ويحرز أول نقطتين في المجموعة الثانية.