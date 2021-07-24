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فوز مصر وخسارة البحرين في منافسات كرة اليد

مصر البرتغال أحمد منحمد
المصري أحمد محمد محتفلاً بعد تسجيله

فوز مصر وخسارة البحرين في منافسات كرة اليد

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طوكيو - د ب أ

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استهل المنتخب المصري مشواره بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بفوز مثير على نظيره البرتغالي 37 -31 يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15 -15 لكن منتخب مصر فرض سيطرته بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني ليحقق الفوز في النهاية بفارق ستة أهداف.

وضمن المجموعة ذاتها حقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا على نظيره البحريني وتغلب عليه 32 - 31.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متفوقا 18 - 16، لكن المنتخب السويدي رفض الاستسلام وتقدم خلال الشوط الثاني 16 - 13 لينهي المباراة فائزا 32 - 31 ويحرز أول نقطتين في المجموعة الثانية.

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