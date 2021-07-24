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كورونا تجبر لاعب هولندا للتجديف على الانسحاب

لاعب التجديف الهولندي

كورونا تجبر لاعب هولندا للتجديف على الانسحاب

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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كتب الاتحاد الهولندي للتجديف على تويتر في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة أن المتسابق فين فلورين أصيب بكوفيد-19 واضطر إلى الانسحاب من أولمبياد طوكيو.

واحتل فلورين المركز الرابع في التصفيات السادسة لمنافسات القارب الفردي للرجال يوم الجمعة، ولم يكن ذلك كافيا للتأهل إلى دور الثمانية، حيث يتأهل أول اثنين فقط بشكل مباشر.

لكن المتسابق البالغ عمره 21 عاما حصل على فرصة أخرى للتأهل من خلال سباق الملحق يوم السبت، لكن الاتحاد الهولندي قال إن فلورين دخل الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ولن يستطيع استكمال المنافسات.

ويأتي ذلك بعد إصابة أحد العاملين في فريق التجديف الهولندي بفيروس كورونا. وفي الأسبوع الماضي أصيبت لاعبة التايكوندو الهولندية ريشمي أوجينك ومواطنتها المتزلجة كاندي ياكوبش بكوفيد-19 أيضا.

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